Курбан Бердыев: Нашим молодым нападающим нужно время для адаптации в премьер-лиге

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев прокомментировал игру нападающих команды в последних матчах и объяснил причины плохой реализации.

«Не бывает все сразу, взять того же Сагитова. Ему нужно время для адаптации в премьер-лиге, он чувствует волнение и психологическую нагрузку и не всегда с ними справляется. Как и Акбашев. Но пессимизма нет, с оптимизмом смотрим дальше», — рассказал Бердыев на открытой тренировке журналистам.

Также он отметил екатеринбургский «Урал», с которым «Рубин» встретится в рамках 24-го тура: «Достаточно квалифицированная команда с исполнителями, я считаю, что она занимает место в турнирной таблице не по составу. Лишнее подтверждение — матчи Кубка России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.