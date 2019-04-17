Сбивший насмерть мать и дочь на зебре в Казани: Я бы отдал свою жизнь, чтобы вернуть девочку

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор по делу о смертельном наезде на женщину и ее дочь.

ИА «Татар-информ» рассказывало, что трагедия произошла 11 сентября. Наталья Коневская забрала 10-летнюю дочь Ульяну из школы, и вместе они возвращались домой. Их путь лежал через проспект Ибрагимова. Женщина с девочкой шли, держась за руки, по «зебре», на полпути их сбил «Митсубиси». От полученных травм маленькая Ульяна скончалась на месте, а ее мать через несколько минут в карете скорой помощи.

Водитель иномарки, 70-летний Дамир Гатин, по собственному признанию, после случившегося перенес инсульт. На прошлое судебное заседание он не смог прийти из-за болезни, поэтому процесс пришлось перенести.

Сегодня подсудимый не смог даже самостоятельно снять верхнюю одежду, ему было тяжело стоять и отвечать на вопросы судьи.

«Раньше у меня все было нормально. После этого случая меня бабахнуло. У меня не двигаются нога и рука, в больнице я лежал после осложнений. У пострадавших я попросил прощения», – сообщил Гатин суду.

Однако суду была предоставлена справка из больницы, в которой значится, что инсульта у мужчины не было.

58-летний отец погибшей девочки Евгений Коневский на слова подсудимого возразил, что за семь месяцев перед ним никто так и не извинился.

Пострадавшими по делу признаны отец девочки, бабушка, дедушка и дядя, которые подали иск о возмещении морального вреда.

Свою вину Гатин полностью признал и сообщил, что готов выплатить суммы, которые ему назначит суд. К слову, на тот момент он не знал, что родственники погибших подали иск на шесть миллионов рублей.

В суде выяснилось, что у Гатина есть 15-летний внебрачный сын-инвалид. К слову, признание отцовства было подписано им за месяц до трагедии, в свидетельстве о рождении в графе «отец» у ребенка стоит прочерк.

Выступая в прениях, гособвинитель Александр Леонов попросил суд отправить Гатина в колонию-поселение на 4 года и лишить водительских прав на три года.

«Гражданские иски прошу назначить с учетом разумности и справедливости», – добавил прокурор.

Родные Натальи и Ульяны посчитали, что наказание слишком мягкое.

«Как это на три года лишить? Его надо навсегла лишить! Он даже не вышел и не извинился перед человеком, которого он лишил жены и единственного ребенка", – сквозь слезы сказала мать Натальи.

«Судя по вмятинам, которые были на машине, скорость была огромной. Я сразу прибыл к месту происшествия и не мог его найти, оказалось, что его прятали полицейские. Позже я увидел, как он совершенно спокойно сидит в машине. Он убил моих жену и дочь, он отнял у меня десять лет жизни и даже не извинился. Ну как я могу к этому человеку относиться?», – еле сдерживая эмоции, рассказал Евгений Коневский.

Выслушав все это, Гатин еще раз принес извинения, сообщив, что Коневский угрожал ему и его близким.

«Загорелся зеленый, дорога была чистой. Доля секунды, они выбежали из-за машины. Я даже не почувствовал, что кого-то сбил. У меня был такой шок, что даже когда меня привезли в ГАИ, я не мог разговаривать. Жалко девочку маленькую, я бы отдал свою жизнь, чтобы вернуть ее», – рассказал Дамир Гатин.

В итоге суд принял решение отправить Дамира Гатина на три года в колонию-поселение.

Кроме того, виновник смертельного ДТП должен будет выплатить по полмиллиона рублей каждому из пострадавших.

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