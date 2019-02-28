Рустам Минниханов встретится с активом татарских общественных организаций Башкортостана

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Сегодня в рамках Дней Татарстана в Башкортостане Президент РТ Рустам Минниханов и врио главы РБ Радий Хабиров встретятся с активом татарских общественных организаций в Башкортостане. Мероприятие включено в официальную программу.

Встреча начнется в 18.00 в малом зале государственного концертного зала «Башкортостан» и продлится полчаса. Участниками встречи станут 200 активистов из районов Башкортостана.

По данным переписи населения 2010 года, татары составляют 25,4% населения Башкортостана, (29,5% — башкиры).

В Башкортостане действуют около десятка татарских общественных организаций, в том числе отделение Всемирного конгресса татар в Башкортостане, национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Ассоциация татарских сел Башкортостана, башкортостанское отделение общественной организации татарских женщин «Ак калфак» и др.

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