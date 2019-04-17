В Зеленодольске осудили экс-начальницу отделения почты, присвоившую более полумиллиона рублей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольске осудили экс-сотрудницу почты, присвоившую посылки и деньги на полмиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Суд установил, что с мая по сентябрь прошлого года бывшая руководительница почтового отделения, пользуясь служебным положением, похитила вверенные ей товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму свыше полумиллиона рублей», – рассказал Галиев.
Суд признал 47-летнюю женщину виновной по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере».
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.