Посол Афганистана выразил благодарность татарстанцу за благотворительную деятельность

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Айгуль Шайхелисламова). В представительстве Афганистана в России посол Латиф Баханд принял генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман России, выходца из Актанышского района Татарстана Рустама Хабибуллина. Посол выразил татарстанцу благодарность за оказанную благотворительную помощь афганскому народу. Об этом Рустам Хабибуллин рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

В декабре 2018 года Рустам Хабибуллин доставил гуманитарную помощь жителям пострадавших от войны регионов Афганистана. В общей сложности было доставлено 20 тонн лекарственных препаратов и медикаментов. «Надо развивать взаимоотношения между Россией и Афганистаном», — сказал посол в ходе встречи.

Латиф Баханд также отметил роль Татарстана в развитии современной России. «Усилиями Минтимера Шаймиева в России получила развитие сильная республика, не было допущено распространения экстремизма», — сказал он.

Встреча была организована по инициативе общества дружбы и сотрудничества России и Афганистана. Посол Афганистана поблагодарил Рустама Хабибуллина за оказание гуманитарной помощи.

«Мы говорили о развитии бизнеса. Афганистан, как мусульманская страна, интересуется продукцией Татарстана. Хотя сейчас в Афганистане идет война, страна занимает важное место в Центральной Азии. Иностранные государства интересуются Афганистаном», — сказал Рустам Хабибуллин.

По словам Хабибуллина, в ходе встречи также поднимался вопрос об открытии представительства благотворительного фонда в Кабуле. Посол поддержал это предложение. В случае открытия оно станет первым в Афганистане представительством российского благотворительного фонда. Участники встречи также обсудили вопросы развития гуманитарных, экономических и культурных отношений между мусульманами.

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