На Центральном субботнике в Горкинско-Ометьевском лесу проведут экоэкскурсию и посадят деревья

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Горкинско-Ометьевском лесу 20 апреля состоится Центральный субботник «Эковесна 2019» и акция по посадке деревьев, сообщает Минэкологии РТ.

Природоохранная акция пройдет в формате раздельного сбора мусора. Казанцы смогут сдать на вторичную переработку макулатуру, лампочки, батарейки.

Для волонтеров субботника организуют развлекательную программу с конкурсами и полевой кухней, экологические мастер-классы, ярмарку экотоваров и экскурсию по экотропам. На мероприятие заявились общественные организации, сотрудники природоохранных ведомств, студенты.

В этот день наградят самых активных пользователей соцсетей — авторов лучших фото- и видеоработ, посвященных конкурсу «#эковесна2019». Также на субботнике наградят призеров конкурса «Эколята — Молодые защитники природы».

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