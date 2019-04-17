На Центральном субботнике в Горкинско-Ометьевском лесу проведут экоэкскурсию и посадят деревья

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Горкинско-Ометьевском лесу 20 апреля состоится Центральный субботник «Эковесна 2019» и акция по посадке деревьев, сообщает Минэкологии РТ.
Природоохранная акция пройдет в формате раздельного сбора мусора. Казанцы смогут сдать на вторичную переработку макулатуру, лампочки, батарейки.
Для волонтеров субботника организуют развлекательную программу с конкурсами и полевой кухней, экологические мастер-классы, ярмарку экотоваров и экскурсию по экотропам. На мероприятие заявились общественные организации, сотрудники природоохранных ведомств, студенты.
В этот день наградят самых активных пользователей соцсетей — авторов лучших фото- и видеоработ, посвященных конкурсу «#эковесна2019». Также на субботнике наградят призеров конкурса «Эколята — Молодые защитники природы».