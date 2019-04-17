(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Нарушителя ПДД, объезжавшего пробку по тротуару в Казани, оштрафовали благодаря записи из соцсетей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«12 апреля в социальных сетях разместили видео, на котором водитель легковушки, объезжая затор в поселке Залесный, двигался по тротуару. Благодаря записи сотрудники ГИБДД вычислили водителя, им оказался 21-летний местный житель», – рассказали в ГИБДД.

Молодого человека привлекли к административной ответственности за движение по тротуару, а также за тонировку, нарушения конструкции авто и выезд на встречную полосу.

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