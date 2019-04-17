Татарстанский спортсмен Рамиль Шарафутдинов стал чемпионом России по бочча

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Спортсмен из Татарстана Рамиль Шарафутдинов занял первое место на прошедшем с 11 по 16 апреля в городе Алексин Тульской области чемпионате России по бочча. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«По итогам турнира татарстанец Рамиль Шарафутдинов стал чемпионом России в категории ВС2 (с поражением верхних конечностей)», — говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 98 спортсменов из 22 регионов страны, которые разыграли 7 комплектов медалей.

Бочча — паралимпийский вид спорта, в котором принимают участие спортсмены с заболеванием церебральным параличом. В игре используют 12 кожаных мячей (весом 275 грамм и окружностью 270 мм) и один стартовый мяч — «Джекбол». Цель игры — при броске приблизить свой мяч к «Джекболу», как можно ближе по отношению к мячу соперника.

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