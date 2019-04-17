(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Госавтоинспекторы Татарстана оштрафовали трех блогеров за онлайн-трансляцию за рулем, сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

«ГИБДД регулярно мониторит соцсети на предмет размещения записей с нарушениями ПДД. В процессе таких мероприятий полицейские выявили три факта нарушения правил пользования телефоном водителями, которые во время движения вели прямую трансляцию в соцсети», – рассказали в ГИБДД.

Изучив видеозаписи, правоохранители вычислили водителей авто. В отношении нарушителей были составлены административные материалы за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей.

ГИБДД отмечает, что по данным исследований, во время использования телефона реакция водителя замедляется практически вдвое: этот эффект можно сравнить с состоянием алкогольного опьянения.

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