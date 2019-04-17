В РТ откроют «горячую линию» по вопросам защиты прав граждан на охрану здоровья и медпомощь

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 19 апреля с 9:00 до 17:00 в Татарстане будет работать телефонная «горячая линия» по вопросам обеспечения соблюдения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Получить исчерпывающую информацию, разъяснить спорные ситуации гражданам помогут представители Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Телефон «горячей линии»: (843) 236-00-71, (843) 236-40-17, (843) 236-40-62, (843) 236-89-15.

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