(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). С мест подтоплений в Нурлатском и Арском районах РТ отступает вода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, высота перелива воды над низководным мостом у поселка Урняк сейчас составляет 30 сантиметров, что в два раза меньше, чем 12 апреля. Перелив воды над полотном дороги у поселка Качелино сейчас находится на отметке в 70 сантиметров, 15 апреля уровень перелива достигал 180 сантиметров.

По данным МЧС, весенний подъем воды также продолжается на реках Вятка и Иж. Прибыль воды там за минувшие сутки составила от 6 до 27 сантиметров.

На остальных водотоках Татарстана фиксируется спад паводочной волны. По состоянию на 16 апреля уровни воды на реках находятся ниже выхода на пойму, а также ниже среднемноголетних опасных уровней.

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