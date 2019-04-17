Афиши казанских театров XX века представят в Научной библиотеке им. Лобачевского

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 19 апреля в Научной библиотеке им. Лобачевского откроется выставка «Театральная Библионочь: Афиши казанских театров первой половины XX века», приуроченная к проведению Года театра в России, сообщает пресс-служба КФУ.

«В одном из самых посещаемых читальных залов будут представлены афиши, хранящиеся в фондах университетской библиотеки», — отмечается в сообщении.

Так, будут экспонироваться афиши Казанского театра М. Ф. Степанова предреволюционного периода (1915 — 1917 годов) о постановках опер «Кармен», «Трубадур», «Паяцы».

Афиши конца 20-х годов Татарского драмтеатра отличались богатым репертуаром, некоторые из них также будут представлены в экспозиции. Среди них — постановки по произведениям татарских классиков Хади Такташа, Карима Тинчурина, Мажита Гафури. Это такие спектакли, как «Голубая шаль», «Казанское полотенце» и др.

Одним из наиболее поздних экспонатов является афиша Татарского государственного театра оперы и балета, приглашавшая в 1956 году на постановку оперы советского и татарского композитора Хуснуллы Валиуллина «Самат». Постановка стала одним из наиболее оригинальных воплощений темы послевоенной жизни на татарской оперной сцене.

Открытие состоится 19 апреля в читальном зале № 2.

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