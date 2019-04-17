В Госдуму внесли законопроект о реновации жилищного фонда в России

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Государственную Думу РФ внесен законопроект о реновации жилья в стране. Понятие подразумевает реконструкцию или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или другом неудовлетворительном техническом состоянии. Пакет документов был размещен в электронной базе российского парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что необходимо создание законодательной базы на федеральном уровне. Авторы отмечают, что опыт проведения реновации в Москве следует учитывать, но «нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ».

Проект предусматривает право принятия региональных законов по этому вопросу, а также «возможность осуществления реновации в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и элемента планировочной структуры (квартала, района, микрорайона)».

Основными способами реализации программы могут стать снос и строительство на данном земельном участке нового многоквартирного дома, реконструкция старого объекта или снос многоквартирного дома и изменение целевого назначения земельного участка.

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