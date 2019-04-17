(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане жители села обнаружили тело мужчины, которого считали утонувшим в местной реке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Сугушла в реке Шешма возможно утонул местный житель. Пропал он еще 12 апреля», – рассказали в МЧС.

Спустя несколько часов местные жители нашли тело 54-летнего мужчины, труп обнаружили у забора дома на улице Халиуллина.

Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. В данный момент специалисты устанавливают причину его гибели.

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