Татар-информ

17 апреля 2019, 07:56

Наука и образование

Российские ученые предложили способ борьбы с космическим мусором

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Наука и образование

Российские ученые предложили способ борьбы с космическим мусором

По словам ученых, бесконтактный метод является перспективным в борьбе с космическим мусором.

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Для борьбы с космическим мусором ученые из Института прикладной физики РАН предложили разместить на МКС орбитальный лазер, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные тезисы доклада специалистов. 

Результаты исследования специалисты представят на конференции «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы» в Москве.

В работе рассмотрены варианты схем орбитального лазера, основанных на использовании волоконных лазеров. По словам ученых, бесконтактный метод является перспективным в борьбе с космическим мусором. В частности, направленное перемещение объекта с первоначальной орбиты посредством воздействия ионным потоком или лазерным излучением.

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