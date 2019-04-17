Из-за проблемы с тормозами в России отзывают мотоциклы марки Harley-Davidson

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В России под отзыв попал 181 мотоцикл марки Harley-Davidson (тип XG1), об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные на российском рынке с января 2015 года по настоящее время.

Причина — дефект тормозных суппортов, что может отразиться на безопасности эксплуатации мотоцикла. Под воздействием агрессивной внешней среды суппорты могут подвергаться коррозии в области расточки суппорта. Коррозия может привести к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта. Усиленное прихватывание тормозов может стать причиной аварии.

В ходе проверки специалисты произведут замену тормозного суппорта в сборе.

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