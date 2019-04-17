На организацию II конференции по сохранению озер Евразии из бюджета РТ выделят почти 3 млн рублей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). На организацию второй Международной конференции «Озера Евразии: проблемы и пути их решения», которая пройдет в Казани с 19 по 24 мая, из бюджета РТ выделят почти 3 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению с 19 по 24 мая 2019 года в г. Казани II Международной конференции „Озера Евразии: проблемы и пути их решения“», — говорится в документах закупки.

Помимо предоставления помещений, раздаточной продукции и тематического оформления мероприятия в стоимость закупки входит организация экскурсий для участников конференции по Казани, в Государственный природный заказник «Голубые озера» и на остров-град Свияжск.

Заказчиком выступило Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

На конференции «Озера Евразии: проблемы и пути их решения» обсуждаются вопросы сохранения и использования озер, методы их мониторинга, а также законодательное обеспечение охраны водных объектов.

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