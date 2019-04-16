В «Неделю добра» в Заинске сдадут кровь, соберут игрушки и примут волонтеров в «Добрята»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» проходит в Заинском районе с 15 по 22 апреля. Она будет очень насыщенной событиями, передает «Заинск-информ».



Акция является ежегодной и проводится по всей России, начиная с 1997 года. Всю неделю в Заинске будет вестись сбор детских книг и игрушек для многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в сельских поселениях района.



15 апреля сеанс в кинотеатре «Космос» смогли бесплатно посетить дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 16 апреля был организован комплекс мероприятий для детей, находящихся на лечении в детском отделении Центральной районной больницы.





17 апреля запланирована встреча волонтеров с воспитанниками учреждений молодежной политики и торжественное посвящение в «Добрята» юных помощников волонтеров. 18 апреля пройдет экологическая акция по благоустройству елочной посадки. 19 апреля для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут «Добрые старты» в разных видах спорта.

22 апреля все желающие смогут сдать кровь, присоединившись к акции «Продли жизнь». Завершит «Весеннюю неделю добра» круглый стол, который состоится 25 апреля.

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