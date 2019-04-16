Встреча академиков, «Мост Дружбы» и матч ветеранов хоккея: как стартуют Дни Татарстана в Башкирии

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Сегодня в Уфе стартуют Дни Татарстана в Башкортостане. Первый день торжеств будет наполнен целой чередой важных и интересных событий — от спорта до исторических выставок.

С самого утра свою работу начнет масштабная экспозиция совместного проекта архивов двух республик «Мензелинский уезд – территория братства», посвященная истории края. В ее рамках пройдет мастер-класс по составлению родословных.

Также утром пройдет совместное заседание президиумов Академий наук Татарстана и Башкортостана. Его участники обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества ученых соседних республик.

Ближе к вечеру гости торжеств смогут познакомиться с еще одним культурно-познавательным выставочным проектом «Мост Дружбы». Вскоре после этого руководитель татарстанской делегации — Президент РТ Рустам Минниханов встретится с активом татарских общественных организаций, работающих в Башкортостане.

Встреча с общественниками пройдет в малом зале ГКЗ «Башкортостан», сразу после нее на главной сцене комплекса начнется официальное открытие Дней Татарстана в Башкирии. Официальную часть мероприятия сменит масштабное шоу – концерт мастеров искусств Татарстана.

В завершение первого дня торжеств Рустам Минниханов приедет в ледовый дворец «Уфа-Арена», чтобы дать старт товарищескому матчу ветеранов хоккея «Салават Юлаев» — «СК им. Урицкого». Помимо Президента РТ поддерживать татарстанскую команду будут многочисленные представители делегации нашей республики.

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