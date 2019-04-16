Судьбу Казанской, Камской и Альметьевской агломераций раскроют на форуме в ИУЭФ КФУ

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Стратегию развития Казанской, Камской и Альметьевской агломераций презентуют сегодня, 17 апреля, на всероссийском форуме «Экономика в меняющемся мире». Об этом рассказала директор Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета Наиля Багаутдинова, на базе которого пройдет конференция.

«Вопрос развития агломераций очень интересен в Татарстане, поэтому одна из проблем, которые эксперты будут рассматривать [на форуме], – это вопросы развития [Казанской, Камской и Альметьевской] агломераций. Часть вопросов будет обсуждаться не только на пленарном заседании, но и на круглом столе», – отметила Багаутдинова.

Она добавила, что на конференции ожидаются министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и глава Минпромторга республики Альберт Каримов. Кроме того, приглашены руководители администраций муниципальных районов. Например, глава Зеленодольского муниципального района и мэр Зеленодольска Александр Тыгин.

Всероссийский ежегодный форум «Экономика в меняющемся мире» в третий раз пройдет на базе ИУЭФ КФУ. Он является одним из ключевых мероприятий, организуемых институтом.

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