Выпускница альметьевского медклолледжа победила на конкурсе профмастерства по лечебному делу

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Лилия Ахметзянова из Альметьевского медицинского колледжа завоевала первое место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по специальности «Лечебное дело», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Конкурс проводился в Казанском медицинском колледже среди студентов и выпускников средних медицинских образовательных учреждений РТ.





Цель конкурса – повысить качество среднего медицинского образования и мотивацию выпускников специальности «Лечебное дело» к профессиональной деятельности по оказанию доврачебной первичной медицинской помощи.



Состязания состояли из двух этапов. Конкурсные задания включали тесты по терапии, хирургии, педиатрии, акушерству-гинекологии. Также участникам конкурса необходимо было решить проблемно-ситуационные задачи; выполнить практическое задание, десмургию и блиц-опрос.



Победителям и призерам были вручены дипломы. Второе место досталось Александре Зубрининой из Зеленодольского медицинского колледжа; а третье место у Алины Патраковой из Нижнекамского медицинского колледжа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.