В Нижнекамске капитально отремонтируют 36 дворов за 170 млн рублей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске по программе «Ремонт внутридворовых дорог» отремонтируют 36 дворов. Большая часть из них построена более 50 лет назад, поэтому необходимость ремонта ощущается особенно остро. На реконструкцию из республиканского бюджета выделено 170 млн рублей, как и в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Реализация госпрограммы по ремонту дворов началась в 2016 году. Проект стал прорывным – тогда в Нижнекамске отремонтировали 126 дворовых территорий. В последующие годы в порядок привели чуть менее сотни внутридворовых дорог – в итоге всего за три сезона было реконструировано 219 придомовых территорий.





Этой весной рабочая группа под председательством советника главы Нижнекамского района Тагира Камалетдинова с участием депутатов, представителей ЖКХ, СМИ и местного самоуправления провела детальный анализ состояния территорий.



Особенностью ремонта текущего года станет реконструкция крупных дворовых комплексов, например, по адресу Химиков, 25 (почти полгектара) или на Лесной, 27 (более 7 тыс. кв. метров). В этом году все проекты ремонта прошли особую экспертизу. Запланировано, что дворы будут реконструироваться комплексно: расширят проезжую часть, заменят подъездные площадки, бордюры, тротуары.



В общей сложности в этом году в нормативное состояние в городе необходимо привести почти 70 тыс. кв. метров внутридворовых дорог. Работы проведут компания «Алексеевскдорстрой» и десять строительных бригад.

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