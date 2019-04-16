Жители Кайбиц успешно выступили на международном фестивале «Урмай-Залида»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Артисты из Кайбицкого района РТ с большим успехом выступили на VII Международном фестивале традиционной культуры тюркского мира «Урмай-Залида» в селе Урмаево Комсомольского района Чувашии, пишут «Кайбицкие зори».



На открытии фестиваля, состоявшемся в Урмаевском доме культуры, выступил фольклорный ансамбль кряшен села Большое Тябердино «Тэнкэлэр».



Художественный руководитель ансамбля, заведующая сельской библиотекой Инна Драндрова рассказала, что в Чувашии их встретили словами: «Приехали, мои родные». «На фестивале мы исполнили песню ”Сон буйлары", частушки кряшен и заняли первое место», – поделилась худрук ансамбля.



В качестве вокалистов выступили Клавдия Кошкина, Галина Султанова, Вера Кисапова и сама Инна Драндрова. Гармонист Геннадий Султанов сыграл татарскую, кряшенскую и чувашскую мелодии. «Мы удостоились дипломов», – добавила худрук.





На гала-концерте фестиваля первое место также занял хореографический коллектив «Авыл денс» из Больших Кайбиц, его участникам тоже вручили дипломы. В 2018 году коллектив стал обладателем Гран-при фестиваля.

В составе ансамбля музыкальных инструментов «Баракат» («Изобилие») и ансамбля песни и танца выступила студентка Казанской консерватории Марина Тараканова из Большого Тябердина. «Мы исполнили песню лямбирских татар и мишарскую песню и тоже заняли первое место в своей номинации», – рассказала Марина.



В разных направлениях и семи номинациях фестиваля «Урмай-Залида» приняли участие представители семи тюркских народов. На мероприятие съехались гости из сел Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Туркменистана, Узбекистана, Марий Эл, Мордовии, Якутии и Нижегородской области.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.