Менделеевцы завоевали 12 медалей на Кубке России по кобудо

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В городе Подольске Московской области состоялся Кубок России по восточному боевому единоборству кобудо, на котором успешно выступили менделеевские спортсмены, сообщает пресс-служба администрации Менделеевского района РТ.



Помимо Татарстана, участники соревнований прибыли из Санкт-Петербурга, Алтайского края, Свердловской, Оренбургской, Воронежской, Псковской, Саратовской и других областей.



В составе сборной команды РТ 12 менделеевцев завоевали две золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинские спортсмены завоевали первое место на первенстве и Кубке Татарстана по кобудо.

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