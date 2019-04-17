Менделеевцы завоевали 12 медалей на Кубке России по кобудо

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В городе Подольске Московской области состоялся Кубок России по восточному боевому единоборству кобудо, на котором успешно выступили менделеевские спортсмены, сообщает пресс-служба администрации Менделеевского района РТ.
Помимо Татарстана, участники соревнований прибыли из Санкт-Петербурга, Алтайского края, Свердловской, Оренбургской, Воронежской, Псковской, Саратовской и других областей.
В составе сборной команды РТ 12 менделеевцев завоевали две золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинские спортсмены завоевали первое место на первенстве и Кубке Татарстана по кобудо.