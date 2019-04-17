В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении чемпионата Kazan Fashion Skills – 2019

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 17 апреля, в 13.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ», на 12-м этаже, состоится пресс-конференция, посвященная проведению чемпионата молодых дизайнеров Kazan Fashion Skills – 2019.

В мероприятии примут участие генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин, сертифицированный эксперт движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды», тренер национальной сборной и сборной РТ Айрат Шарафеев, директор по развитию ТМ Serginnetti Эмма Хисамова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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