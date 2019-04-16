Грачиную кашу отведали жители пестречинского села Пимери

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). На днях в селе Пимери Пестречинского района РТ местные жители отметили народный праздник «Карга боткасы» («Грачиная каша»), пишет газета «Вперед».



«Грачиная каша» – это древний праздник башкир и татар, посвященный прилету грачей. Для молодых это празднество – уже история. Те, кто постарше, древний обряд помнят. Раньше дети ходили по деревне, собирали крупу и продукты. Каждая семья давала, что могла. Из собранного всей деревней варили кашу. Так сельчане встречали первых вестников весны.





Пестречинцы узнали историю обряда и рецепт приготовления грачиной каши. В этот день местные жители с утра ходили по домам, зазывали народ, собирали угощение и крупу для приготовления праздничного блюда. На празднике жители пели песни, играли в разные игры, танцевали, шутили, варили кашу. Пока каша варилась организаторы загадывали загадки, произносили поговорки и пословицы.



Цели мероприятия – приобщить детей в духовной культуре татарского народа, воспитать любовь и уважение к традициям и обрядам. В мероприятии с удовольствием приняли участие и взрослые, и дети.





Все участники праздника попробовали угощение и чай из самовара, оставшуюся же кашу отдали птицам.

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