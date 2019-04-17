Роспотребнадзор проведет в Мамадыше день открытых дверей для предпринимателей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 17 апреля, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах организует единый день открытых дверей для предпринимателей Мамадышского района, пишет газета «Нократ».



Встреча проводится в целях повышения открытости и доступности сведений о деятельности ведомства с 14 до 16 часов. Предварительная запись не требуется.



Единые дни открытых дверей для бизнесменов проходят ежемесячно каждую третью среду месяца, а также ежеквартально в третий четверг первого месяца квартала.



Цель единых дней открытых дверей – оказать бесплатную консультационную помощь предпринимателям в пределах компетенции Роспотребнадзора.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах ждет предпринимателей района по адресу: Мамадыш, ул. Пугачева, д. 2.

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