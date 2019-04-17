Нижнекамск примет XIV Международный турнир по футболу памяти Винникова

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). С 25 по 30 апреля на искусственном футбольном поле детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик» в Нижнекамске состоится XIV Международный турнир по футболу памяти В. Винникова среди юношей 2005 года рождения, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



В соревнованиях примут участие такие команды из разных городов России, как ФК «Нефтехимик (Нижнекамск), ФК «Ротор» (Волгоград), ДЮСШ (Нижний Новгород), ФК «Рубин» (Казань), «Сборная Казани» (Казань), ФК «Космос» (Ставрополь), ФК «Сызрань-2003» (Сызрань), ФК «Чертаново» (Москва), ДЮСШ № 5 (Чебоксары) и СДЮСШОР-9 (Самара).



Футболисты сразятся за победу в двух подгруппах по круговой системе, затем состоятся стыковые, полуфинальные и финальные матчи между призерами и победителями в своих группах.



Гости международного турнира и игроки команд будут проживать в лагере «Чайка» (ОАО «Нижнекамскшина»). В свободное от матчей время для участников будут организованы экскурсии по городу с посещением достопримечательностей Нижнекамска.



Церемония торжественного открытия турнира состоится в полдень 25 апреля на футбольном поле. Финал и награждение победителей турнира запланированы на 30 апреля, также в полдень.

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