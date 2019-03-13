Опера о Свияжске стала лауреатом «Золотой маски»

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Опера «Сны Иакова, или Страшно место» известного российского композитора Александра Маноцкова, основанная в том числе на архивных данных об обитателях Свияжска, удостоена специальной премии жюри музыкального театра в рамках проекта «Золотая маска». Об этом информирует пресс-служба премии.

Как сообщается в Facebook’е «Золотой маски», на сцену Большого театра поднялся Александр Маноцков.

Совместный проект композитора, Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и Фонда развития исполнительского искусства Татарстана Sforzando, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», претендовал на премию в номинациях «Опера/спектакль», «Опера / работа режиссера» и «Работа композитора в музыкальном театре».

Премьера оперы состоялась 26 и 27 августа 2017 года в самом Свияжске. В основу либретто произведения, написанного по заказу музея-заповедника, легли тексты разной степени документальности – от Ветхого завета и монастырских летописей до личных дел заключенных и медицинских карт пациентов. Вторая часть трилогии Маноцкова – опера «Красный сад» была представлена также на острове-граде 18 и 19 августа 2018-го.

Вторая специальная премия жюри музыкального театра досталась творческому коллективу создателей балета «Пахита» («Урал Опера Балет», Екатеринбург).

Кирилл Серебренников оказался отмечен дважды: как лучший драматический режиссер он получил премию за постановку спектакля «Маленькие трагедии» на сцене «Гоголь-центра», а поставленный им на сцене Большого театра вместе с хореографом Юрием Посоховым «Нуреев» признан лучшим балетным спектаклем.

Фестиваль «Золотая маска» проводится с 1993 года. Профессиональная премия вручается за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

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