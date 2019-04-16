Татар-информ

16 апреля 2019, 21:38

Hi-TechНаука и образование

Бурганов: Татарстанцы на Всероссийской олимпиаде по информатике показали высокую эффективность

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Hi-TechНаука и образование

Бурганов: Татарстанцы на Всероссийской олимпиаде по информатике показали высокую эффективность

Фото: Александр Эшкинин

В Казани определили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ.

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в казанском КЦ «Московский» состоялось награждение победителей и призеров Всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ. Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов отметил, что школьникам из Татарстана на состязаниях удалось продемонстрировать высокую эффективность.

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«Очень приятно, что абсолютным победителем олимпиады признан лицеист из Казани и девять наших школьников стали призерами. Также приятно, что, несмотря на немногочисленность татарстанской сборной (хотя участников больше, чем в прошлые годы), ей удалось показать наивысшую эффективность», – заявил министр образования и науки РТ.

Победу в олимпиаде одержал 21 участник из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также из Мордовии, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Челябинской и Ярославской областей.

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«Здесь собрались самые умные ребята нашей страны. И в ваших руках – дальнейший прогресс России», – сказал олимпиадникам Бурганов.

Он также напомнил, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступить на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если же победитель поступает на непрофильную специальность, то по решению вуза ему могут зачислить 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Поступать в вузы Татарстана участников олимпиады пригласила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. «IT-технологии – это не только сегодняшний день, но и будущее нашей страны. И замечательно то, что вы уже владеете этим будущим и крепко держите его в своих руках. Я рассчитываю, что после окончания школы вы приедете учиться в нашу республику», – заметила она.

В Татарстане работает более 1,7 тыс. IT-компаний, экспорт которых ежегодно превышает несколько миллионов долларов США, и они готовы привлекать на работу молодых специалистов, добавил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

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«Эта олимпиада по спортивному программированию – залог развития новейшего технологического направления нашей экономики. Сегодня таких специалистов в российской экономике более чем в пять раз меньше, чем необходимо, чтобы выдерживать мировой уровень конкуренции. Подобные олимпиады помогают Татарстану в развитии IT-индустрии, без которой невозможно занимать лидирующие позиции», – подчеркнул он.

По мнению замдиректора Департамента госполитики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Сергея Пилипенко, Татарстан продемонстрировал высокий уровень организации олимпиады. «Уровень организации – потрясающий, – отметил он. – И еще раз мы подтвердили, что Россия богата талантами и что у нашей страны есть будущее. Ребята достойно продемонстрировали свои способности. Уверен, что их ждут ведущие вузы по IT-направлениям».

В этом году за звание лучшего знатока информатики боролись 268 школьников из 56 регионов России. Самые многочисленные сборные команды приехали из Москвы (101 участник), Санкт-Петербурга (22 школьника), Свердловской области (16 человек). В сборную Татарстана вошло 14 учащихся.

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В Татарстане заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике проводился уже в четвертый раз. Ранее мероприятия проходили в 2012, 2016 и 2017 годах.  

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