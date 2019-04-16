Россельхознадзор РТ: Актуальными становятся исследования продукции на соответствие нормам «Халяль»

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Приоритетным направлением экспорта в Татарстане считают халяльную продукцию. В связи с этим актуальность приобретают исследования животноводческой продукции на соответствие нормам и требованиям стандартов «Халяль». Об этом ИА «Татар-информ» заявили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РТ.

«Современное оснащение для проведения молекулярно-генетических исследований, в том числе для идентификации тканей животных, имеется в Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории», – рассказали в ведомстве.

Лаборатория имеет международную аккредитацию ассоциации аналитических центров «Аналитика» на право определения видовой принадлежности тканей животного происхождения. По словам замдиректора Татарской межрегиональной ветлаборатории Айдара Садриева, такая аккредитация дает право на проведение исследований по определению ДНК свинины в пищевой продукции, в том числе, в колбасных изделиях. «То есть лаборатория может определить наличие или отсутствие ДНК свинины в исследуемой продукции», – уточнил он.

«Такая работа необходима для информирования населения о результатах проведенных исследований и формирования реестров недобросовестных производителей и поставщиков, реализующих продукцию, не отвечающую требованиям “Халяль”, а также фальсифицированную продукцию с использованием более дешевых компонентов», – пояснили в пресс-службе управления.

Лаборатория анализирует поступающие пробы не только из Татарстана, но и Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей. Она активно взаимодействует с Комитетом по стандарту «Халяль» Казани и Международным комитетом «Халяль» Москвы.

На сегодня Управлением Россельхознадзора по РТ совместно с Главным управлением ветеринарии Кабмина РТ проведена аттестация на право экспорта своей халяльной продукции таких предприятий, как «Челны-Бролер», «Агропромышленный комплекс Русский Мрамор», ПКФ «Вегас», фермерское хозяйство «Рамаевское» и других.

Ранее глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов заявил, что Татарстан активно работает над расширением экономических связей с исламским миром для развития экспорта халяльной продукции.

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