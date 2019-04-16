В Нижнекамске зафиксировали два новых случая укуса клещей

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Два новых случая укуса клещей зафиксированы в Нижнекамске: один – на территории промышленной зоны, второй – в поселке Прость, передает «НТР 24».

Пострадавшие мужчины сразу же обратились в травмпункт. Врачи обработали раны и сделали необходимый в таких случаях укол иммуноглобулина.

Информация о первом укушенном появилась в понедельник. Ранее медики также предупредили нижнекамцев о начале сезона активности клещей. Врачи рекомендовали соблюдать осторожность и внимательность при посещении парков, скверов, дачных участков и пригородных лесов, правильно одеваться.

По словам медиков, в случае обнаружения на своем теле паукообразного необходимо срочно обратится в травматологию и не заниматься самолечением. В прошлом году клещи укусили, согласно имеющейся статистике, почти 400 местных жителей.

В ближайшее время специалисты приступят к обработке Майдана в Ильинке, парков и лесных зон, прилегающих к городу, инсектицидами.

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