Рустам Минниханов: Политика развития Казани должна обеспечивать сохранение исторической среды

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Политика развития Казани должна обеспечивать сохранение исторической среды города, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании по вопросу разработки концепции устойчивого развития исторического поселения города Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Центр Казани должен иметь инвестиционную и туристическую привлекательность, а с другой стороны — политика его развития должна обеспечивать сохранение исторической среды древнего города», — сказал Рустам Минниханов.

Открывая совещание в Доме Правительства РТ, он напомнил, что на Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана в прошлом году было дано поручение начать разработку концепции, которая позволила бы сохранить исторический облик Казани.

В документе должны быть разработаны правила застройки, которые действуют в границах исторического поселения. Руководитель проектной группы концепции Олег Маклаков выступил с докладом.

По словам Маклакова, в историческом центре столицы Татарстана необходимы прогулочные маршруты, поскольку из-за низкой пешеходной активности его часть изолирована.

Кроме того, он отметил своеобразие каждого из микрорайонов города.

Маклаков также предложил расширить потенциал района возле Речного порта, пляжа «Локомотив» и использовать возможности выхода пешеходных маршрутов к Волге. Кроме того, он подчеркнул, что некоторые территории в центре Казани не используются — такие, как район улицы Нариманова и далее за ней в сторону набережной Волги.

На совещании обсудили рабочие вопросы и наметили стратегические поручения о развитии Казанской агломерации, которые в дальнейшем вынесут на дополнительное обсуждение.

Рустам Минниханов поручил провести следующее совещание по этой теме в июне.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.