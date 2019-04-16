Юрий Камалтынов в Казани рассказал французским сенаторам об особенностях парламента Татарстана

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов встретился в Казани с делегацией группы дружбы «Франция – Россия» Сената Франции. Он рассказал европейским коллегам об особенностях татарстанского парламента, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Предваряя встречу, Юрий Камалтынов выразил слова сочувствия по поводу пожара, который накануне охватил Собор Парижской Богоматери. Он выразил надежду на то, что один из символов французской столицы в кратчайшие сроки будет восстановлен.

Затем зампредседателя Госсовета рассказал членам делегации о принципах формирования татарстанского парламента, об особенностях реализации федерального и регионального законодательства.

Во время беседы французские сенаторы задали ряд вопросов о взаимодействии регионов с федеральным центром, модели мирного сосуществования представителей различных культур, народов и религий в Татарстане.

«Мы предпринимаем серьезные усилия, отстаивая положительный имидж России и укрепляя отношения между нашими странами. На основе конкретных примеров, одним из которых является наш визит в вашу республику, мы пытаемся показать успешный опыт, наработанный в России на региональном уровне», – подчеркнул руководитель группы дружбы Жерар Лонге.

Группа дружбы «Франция – Россия» является самым многочисленным объединением в Сенате, куда французские сенаторы вступают по собственной инициативе.

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