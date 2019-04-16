Президент Союза биатлонистов России может посетить Казань для обсуждения развития вида спорта в РТ

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев может посетить Казань для обсуждения развития вида спорта в Татарстане. Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время итоговой коллегии Министерства спорта РТ раскритиковал Федерацию лыжных гонок и биатлона.

«На сегодняшний день обсуждается концепция развития биатлона в Республике Татарстан с учетом в том числе дальнейшего строительства специализированных объектов для этого вида спорта. Планируется организация встречи с участием Президента Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым для обсуждения развития вида спорта в регионе», — сообщила пресс-служба Министерства спорта РТ.

Вероятно, приезд Драчева связан и с недавним общим собранием Региональной спортивной общественной организации «Федерация биатлона Республики Татарстан» по поводу непосредственно создания Федерации биатлона, и с недовольством работой действующей Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.