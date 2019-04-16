В Казани впервые прозвучат стихи Мусы Джалиля на казахском языке

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). 17 апреля в Доме дружбы народов Татарстана состоится презентация сборника стихов «Муса Джалиль. Избранное», в котором впервые будут представлены переводы на казахском языке, сообщают организаторы.

В уникальное издание вошли 14 произведений из всемирного известного цикла «Моабитская тетрадь» на татарском, русском и казахском языках. Перевод на казахский язык выполнил член Союза журналистов Казахстана Мурат Абдрахманов (1938 – 2015 гг.).

На презентации в Казани выступят руководитель Совета татарских и башкирских женщин «Ак калфак» при Казахстанском конгрессе татар и башкир Яннат Низамутдинова и вдова переводчика Надия Абдрахманова.

Мероприятие состоится при участии представителей казахской диаспоры в Татарстане, казахстанских делегатов II Всемирного съезда татарских женщин и представителей местной интеллигенции.

Мурат Абдрахманов родился 10 января 1938 года в совхозе Боевой Омской области. В 1963 году окончил историко-филологический факультет Карагандинского педагогического института, в 1982 году – Алматинскую высшую партийную школу при ЦК КП Казахстана. В разные годы работал на шахте, преподавал в школе, пединституте.

Мурат Абдрахманов – автор свыше 80 статей, из которых более 50 посвящены проблемам казахского языка.

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