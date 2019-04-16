Лицеист КФУ одержал абсолютную победу во всероссийской олимпиаде школьников по информатике

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Десятиклассник Лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ Ильдар Гайнуллин стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. Торжественная церемония закрытия олимпиады прошла сегодня в казанском КЦ «Московский».

«Очень рад, что стал победителем этой олимпиады. Я готовился к этому и добился успеха. Планирую дальше избираться на международную олимпиаду по информатике», — рассказал журналистам лицеист.

Он также отметил, что в олимпиадах по информатике участвует с седьмого класса. «Это моя третья всероссийская олимпиада по информатике. Я готовился к ней — много тренировался, решал задачи. Задания были сложные», — поделился победитель состязаний.

В прошлом году в Ульяновске Ильдар Гайнуллин был признан абсолютным победителем всероссийской олимпиады по информатике среди девятиклассников.

В этом году за звание лучшего знатока информатики боролись 268 школьников из 56 регионов России. Самые многочисленные сборные команды приехали из Москвы (101 участник), Санкт-Петербурга (22 школьника), Свердловской области (16 человек). В сборную Татарстана вошло 14 учащихся. Олимпиада стартовала 11 апреля в Университете Иннополис.

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