В Казанском ТЮЗе покажут спектакль с сурдопереводом для самых маленьких

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В казанском ТЮЗе пройдет премьера спектакля для слабослышащих и слабовидящих детей в возрастной категории от трех лет «Молодильные яблочки». Юным зрителям представят спектакль 26 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор «Казанского театра юного зрителя» Айгуль Горнышева.

«В данный момент идет работа над следующим спектаклем для юного зрителя возрастной категории 3+ под названием „Молодильные яблочки“. Тут работа тифлокомментатора — передать всю красочность декораций и действа на сцене», — сказала Айгуль Горнышева.

В специально отведенной кабине тифлокомментатор наблюдает за трансляцией спектакля. Незрячие зрители, не причиняя неудобств остальным зрителям, будут слушать тифлокомментарии через специальные наушники. Во время пауз тифлокомментатор лаконично и кратко описывает всю визуальную картину, которая важна для сюжетной линии спектакля.

«В сценарий тифлокомментатора включены все визуальные моменты, которые сначала просматриваются, потом тифлокомментарии вписываются в сценарий», — поделилась сертифицированный тифлокомментатор Гелюса Закирова.

Сурдопереводчик во время спектакля размещен около сцены. Зрителям с нарушением слуха выделяют такие места, чтобы они могли его видеть. К слову, для сурдопереводчика наибольшую трудность составляет перевод текста.

«Литературный текст надо адаптировать. У глухих и слабослышащих нет в лексиконе эпитетов и оборотов, они общаются очень просто, и у них скорее эмоциональный язык. То есть длинную фразу мне нужно уложить в два-три слова», — сказала сурдопереводчик Марина Зиннатуллина.

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