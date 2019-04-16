Минкульт РТ: Реализация семейных абонементов в музеи и театры начнется во второй половине года

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Реализация семейных абонементов в культурные учреждения Татарстана начнется для жителей республики во второй половине 2019 года. Об этом сообщила сегодня на заседании в Казани первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«При приобретении семейных абонементов в культурные учреждения республики родителями вход в эти учреждения для детей будет бесплатным. Данный проект прорабатывается сейчас в муниципальных учреждениях. Планируем его запустить во второй половине 2019 года», — сообщила она.

Юлия Адгамова напомнила, что 2019 год объявлен Годом театра. Минкультом РТ разработана обширная программа мероприятий. Кроме того, в этом году пройдут юбилейные мероприятия сразу в четырех музеях республики. Это 25-летие музея-заповедника «Казанский Кремль», 50-летие Болгарского музея-заповедника, 40-летие Елабужского музея-заповедника и 10-летие государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

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