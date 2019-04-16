Доцент из Нижнекамска получил 1,2 млн рублей на проект по охлаждению воды

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Доцент Нижнекамского химико-технологического института получил от президента РФ Владимира Путина 1,2 млн рублей в качестве гранта, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



На эти средства вместе с тремя помощниками Ильнур Мадышев два года будет испытывать свое изобретение. Исследователь пояснил, что перед промышленностью всегда стоит задача охлаждения больших объемов воды. Для этого обычно используют специальные аппараты – градирни. Но вода в процессе нахождения в градирнях заражается микроорганизмами, а это приводит к быстрой коррозии металла. Поэтому, по словам ученого, промышленникам приходится обеззараживать воду химическими реагентами.



Ильнур Мадышев придумал, как обойтись без вредных для атмосферы и недешевых химических средств. Согласно его проекту, вода будет охлаждаться, проходя по специальным трубам – и доступа к воздуху (а значит, и к бактериям), там не будет.



«В России аналогов нашему проекту не существует», – пояснил молодой исследователь, отметив, что в Европе это направление активно разрабатывают, но их схема значительно отличается от его разработок.



Уже в этом году на полученные средства команда Мадышева приступит к строительству экспериментальной установки, а в следующем – рассчитает зависимости для окончательного инженерного проекта. По словам изобретателя, новая технология найдет применение на всех крупных производствах – например, на нижнекамских ТЭЦ.



Свою деятельность кандидат технических наук совмещает с преподаванием в НХТИ. Это уже третий грант молодого ученого – средства из бюджета РФ он получал в 2016 и 2018 годах.

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