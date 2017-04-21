Проведение фестиваля студенческих спектаклей Nauruz school обойдется бюджету РТ в 12,5 млн рублей

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). На проведение международного фестиваля студенческих спектаклей Nauruz school Министерство культуры РТ планирует потратить более 12 млн рублей. Фестиваль соберет вокруг себя студентов культурных направлений из 5 стран мира. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

«В рамках фестиваля должно быть показано не менее 11 спектаклей учебных заведений Республики Татарстан, Российской Федерации и стран зарубежья: Уфимский институт искусств им. З. Исмагилова, Арктический институт культуры и искусств (Якутия), Казахская Национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Beatbox Academy(Battersea Arts Centre — Лондон, Великобритания) , творческий ВУЗ Венгрии (г. Будапешт), творческий ВУЗ Китай (г. Пекин), Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Казанский государственный институт культуры, Казанское театральное училище», — говорится в тексте технического задания к закупке Минкульта.

Сам фестиваль будет продолжением большого международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». В прошлом году фестиваль посвящался Якутии, тогда как в этом году он будет о театральном искусстве Башкирии.

«В этом году благодаря Минкульту РТ сразу после фестиваля „Науруз“ мы проведем студенческий фестиваль Nauruz school. В нем примут участие студенческие театральные коллективы из национальных легионов», — рассказал директор фестиваля Ильфир Якупов.

В сумму закупки входит вся организация и обеспечение гостей фестиваля всем необходимым, начиная от трансферов участников из их городов — Уфа, Якутск, Лондон, Нур-Султан и другие — и заканчивая памятными сувенирами — бейсболки, футболки, зонты с символикой фестиваля.

Сам фестиваль Nauruz school пройдет с 10 по 16 июня в Казани под эгидой крупного мероприятия «Науруз».

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