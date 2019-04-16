В новом сезоне турнира на «Кубок Добрый Лед» сыграет рекордное количество хоккеистов

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). 19 и 20 апреля в ледовом дворце «Биектау» Высокогорского района состоится региональный этап хоккейного турнира на «Кубок Добрый Лед» среди команд мальчиков 2008-2009 г. р., сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.
Команды из Татарстана уже второй год участвуют в турнире, а в ноябре прошлого года Казань принимала финал соревнований.
В четвертом по счету розыгрыше кубка в этом сезоне примет участие рекордное количество хоккеистов – свыше 90 команд из 17 регионов России.
Республика Татарстан будет представлена шестью командами: «Драконы» (Арск 1), «Ястребы» (Арск 2), «Биектау» из Высокой Горы, «Пестрецы» из Пестречинского района, «Олимп» из Кукмора, «Серебряные волки» из Елабуги.
Календарь игр можно уточнить на сайте федерации www fhrt.ru.