Председатель заинского ТОС направит выигрышный грант на оборудование для спортивной площадки

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Председатель заинского товарищества общественного самоуправления «35-й квартал» Румия Забирова получила грант на республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года РТ», передает «Заинск-информ».



Накануне в колонном зале Казанской Ратуши состоялась торжественная церемония награждения призеров и участников республиканского конкурса. Заинск представили руководитель ТОС «35-й квартал» Румия Забирова и замглавы Заинска, курирующая вопросы территориальных общественных самоуправлений в городе, Елена Недошивина.





Румия Забирова по результатам конкурса получила грант, заняв пятое место. Ранее планировалось, что выигрыш пойдет на благоустройство детских площадок – при условии более высокого призового места. Так как сумма гранта небольшая, то планы по ее вложению изменились и, возможно, средства будут направлены на покупку спортивного инвентаря.

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