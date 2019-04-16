ВПР по русскому языку для четвероклассников продлятся до 19 апреля

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане учащиеся четвертых классов сдают всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, сообщает Минобрнауки РТ.

«Варианты проверочных работ для каждой из школ будут сгенерированы автоматически на основе бланка заданий ВПР. Эта технология будет использована при проведении ВПР в этом году впервые», – говорится в сообщении министерства.

Проверочная работа состоит из двух частей, которые проводятся в разные дни. Сначала школьники пишут диктант и выполняют два задания по тексту. Вторая часть работы состоит из 12 заданий на проверку знаний основных языковых единиц, умение понимать письменную информацию, формулировать основную мысль текста, задавать вопросы по прочитанному тексту, подбирать синонимы.

Школьникам не разрешается пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, словарями и другими справочными материалами.

ВПР – контрольные работы, которые проводятся в школах после завершения обучения в каждом классе. Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации.

В этом году во всероссийских проверочных работах участвуют школьники 4, 5, 6, 7 и 11-х классов. ВПР по русскому языку для четвероклассников пройдут 15 – 19 апреля и охватят около 38 тыс. школ из всех регионов России.

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