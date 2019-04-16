Дмитрий Патрушев: Россия способна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). В среднесрочной перспективе Россия способна войти в десятку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

«Сложившаяся динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе Россия способна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции, а по отдельным позициям уже сегодня входит в тройку лидеров», – заявил Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза, состоявшейся сегодня.

Согласно данным аграрного ведомства, по итогам 2018 года экспорт сельхозпродукции из Российской Федерации значительно вырос, это стало возможным прежде всего за счет увеличения поставок на внешние рынки зерна.

По словам главы Минсельхоза, в минувшем году Россия открыла несколько стратегически важных рынков для экспорта продукции агропромышленного комплекса. Это, в первую очередь, Китай, подчеркнул министр. Также числе стран, куда российские сельхозтоваропроизводители намерены экспортировать продукцию, он назвал такие страны, как Марокко, Япония, Сингапур, Сербия и Турция.

Как считает министр Дмитрий Патрушев, экспорт в Марокко может включать такие товары, как рыбная продукция, мед, растительные корма, в Японию, Сингапур, Турцию, Кувейт – мясо и мясная продукция.

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