Налоговые выплаты Горьковской железной дороги в бюджет Татарстана выросли на 12%

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Горьковская железная дорога в январе – марте перечислила в бюджет Татарстана 412,4 млн рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В январе – марте 2019 года в Татарстане налоговые выплаты ГЖД составили 412,4 млн рублей, рост на 12%», – говорится в сообщении пресс-службы.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположен полигон Горьковской железной дороги, за три месяца с начала текущего года составил 3,9 млрд рублей. Рост к аналогичному периоду 2018 года – 6,7%.

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