Ветераны Великой Отечественной войны в РТ смогут весь май ездить бесплатно в пригородных поездах

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). В честь празднования 74-й годовщины Великой Победы участники, инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут весь май ездить бесплатно в пригородных поездах, сообщает Миндортранс РТ.

«”Содружество” предоставляет право бесплатного проезда инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и их сопровождающим в пригородных поездах, курсирующих на полигоне обслуживания пассажирской компании, в том числе в вагонах повышенной комфортности», – отмечается в сообщении министерства.

Акция продлится с 1 по 20 мая. Количество поездок для этой категории пассажиров не ограничено. При себе необходимо будет иметь документ, подтверждающий льготный статус.

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