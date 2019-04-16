В Аксубаевском районе РТ закроется для движения транспорта участок автодороги Аксубаево – Емелькино

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе Татарстана временно закроется для движения транспорта участок автодороги Аксубаево – Емелькино, сообщает Миндортранс РТ.
Участок автомобильной дороги от 7,4 км до 16,7 км будет закрыт с 20 мая по 1 октября из-за ремонта.
«Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Чистополь – Аксубаево – Нурлат – Нижняя Татарская Майна и Емелькино – Старый Татарский Адам», – отмечается в сообщении министерства.