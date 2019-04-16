За оказанную помощь пожилой житель Бугульминского района подарил добровольцам старые монеты

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). В рамках акции «Вы не одни» жители села Подгорное Бугульминского района помогли пожилому односельчанину подготовить квартиру к ремонту, пишет «Бугульминская газета».



Житель села Петр всю жизнь работал ветеринаром, после смерти супруги он остался практически один. Его дети живут в Казани, поэтому не могут полноценно поддерживать отца. Но пенсионер, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, не унывает и планирует дальнейшее обустройство своей жизни.



На помощь к мужчине пришли ученики-добровольцы из подгорненской школы. Ребята передвинули мебель, очистили балкон от старых вещей, собрали бумагу и книги, вынесли ненужные деревянные конструкции.



Акция оказалась «взаимовыгодной», так как среди вещей на выброс школьники нашли много нужного: обрезки досок, фанеру для поделок в школьной мастерской, книги для библиотеки, ненужные печатные издания для сдачи в макулатуру.



Хозяин квартиры остался доволен, а за оказанную помощь подарил ребятам шахматы и старые советские монеты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.