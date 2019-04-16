В четырех районах Казани 17 апреля временно отключат свет

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 17 апреля, ряд домов четырех районов Казани останется без света на девять часов. Временные неудобства испытают жители Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Кировском районе электричества не будет с 8 утра и до 5 вечера в домах по улицам 2-я Ново-Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, Аксу, 8-я Залесная, Горьковское шоссе, Залесная, Залесный переулок, Йолдызлы, Ново-Осиновская, Ново-Осиновский переулок, Осиновская, Прудная, Сазлы, Сердаш, Стожки, Шумная.

В Ново-Савиновском районе без света с 8 утра до 5 часов вечера останутся дома по улицам Абсалямова и Бондаренко.

В поселках Вишневка, Восточный и Отары Приволжского района также останутся без электричества дома по улицам: Зои Даутовой, Нурлы, Озерная, Приречная, Приречный переулок, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей, Центральная, а также по адресам: 2-я Тихорецкая, № 10 и Тихорецкая, № 39.

В это же время электричество будет отсутствовать в поселке Привольный Советского района. Отключение затронет улицы Айбагар, Вересковая, Жилякле, Икмякле, Камская, Ледяная, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Чэчэк и дома, расположенные на улице Минская.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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